Синдром нарциссизма – психическое расстройство, которое проявляется чувством собственной «особенности» и грандиозности при подавляемом ощущении ничтожности и внутренней пустоты. Развитие синдрома нарциссизма связано с образованием ложного «Я» в детском возрасте, обусловлено ранним оцениванием чувств, действий и характера ребенка в сочетании с излишним восхищением или, напротив, холодностью и пренебрежением. Выраженность и внешние проявления расстройства могут различаться. Диагноз выставляется на основании беседы с пациентом и результатов специальных опросов. Лечение – психотерапия.

Общие сведения

Синдром нарциссизма – патологическая самовлюбленность, ощущение собственной грандиозности в сочетании с внутренней пустотой, подавленными чувствами зависти, вины и стыда. Синдром нарциссизма является одной из самых актуальных проблем современной психотерапии и клинической психологии. Специалисты в области психического здоровья говорят, что в последние десятилетия количество нарциссов возросло в несколько раз. Некоторые западные психологи даже предлагают пересмотреть диагностические критерии синдрома нарциссизма, поскольку признаки, ранее считавшиеся патологией, в настоящее время выявляются у многих людей молодого и среднего возраста. Предполагают, что увеличение количества больных с синдромом нарциссизма может быть связано с изменившимися установками социума: приоритетностью внешнего успеха, возросшей конкуренцией во всех сферах жизни и пр. Несмотря на объективные обстоятельства, такое положение вещей нельзя считать нормой, поскольку синдром нарциссизма влечет за собой постоянную неудовлетворенность личными и социальными отношениями, увеличение количества одиноких людей и несчастливых семейных пар, а также повышает риск развития депрессии, алкоголизма и наркомании. Лечение синдрома нарциссизма осуществляют специалисты в области психотерапии и клинической психологии.

Синдром нарциссизма

Причины синдрома нарциссизма

Специалисты считают, что данное расстройство передается по наследству, однако, такая передача обусловлена не генетическими особенностями, а психологической деформацией в результате тесного общения с родителем или другим значимым взрослым, страдающим синдромом нарциссизма. Причиной развития данной патологии является раннее оценивание ребенка, явное или скрытое требование соответствовать определенным стандартам. Такое оценивание может проявляться в двух основных вариантах – в чрезмерном восхищении и в отвержении и пренебрежении. И в том, и в другом случае толчком для развития синдрома нарциссизма является непризнание малыша как личности, непринятие его характера, темперамента, способностей, чувств и потребностей. Выраженная условность родительской любви становится причиной формирования ложного «Я». Ребенок чувствует неявную (в случае излишнего восхищения) или явную (в случае излишней требовательности) угрозу отвержения. Родители обесценивают его настоящую личность, и пациент, страдающий синдромом нарциссизма, пытаясь сохранить любовь и близость, привыкает вслед за родителями отвергать и обесценивать свою «плохую», «неправильную» часть. «Неправильная» часть подавляется, в глубине души больной синдромом нарциссизма чувствует себя несчастным. Успехи не приносят радости и спокойствия, поскольку пациент не распознает и не удовлетворяет свои истинные потребности. На месте подавленных чувств возникает внутренняя пустота. Жизнь пациента с синдромом нарциссизма превращается в погоню за внешними подтверждениями своей успешности, исключительности и уникальности. Выраженный внешний локус контроля обуславливает крайнюю нестабильность самооценки. Больной постоянно «раскачивается» между ничтожностью и грандиозностью.

Симптомы синдрома нарциссизма

Основными признаками синдрома нарциссизма являются отрицательно выраженные сомнения, указывающие на самовлюбленность, тщеславие, эгоизм и безразличие к окружающим. Нарциссы испытывают потребность в постоянном внимании и обожании. Они преувеличивают свои достижения, считают себя особенными, уникальными и неповторимыми. «Обычный», «заурядный», «такой как все» в глазах больного с синдромом нарциссизма выглядит непереносимым оскорблением. Пациенты фантазируют и ставят перед собой нереалистичные цели. Предметом фантазий обычно становится невероятный жизненный успех, восхищение, богатство, власть, красота или необыкновенная любовь. Для достижения своих целей (как крупных, так и мелких, повседневных) они используют других людей. Пациенты с синдромом нарциссизма высокомерны и неспособны к эмпатии. Они не понимают или не признают чувства, потребности и интересы окружающих, предполагают, что остальные люди должны беспрекословно соглашаться с их желаниями и точкой зрения. Больные с синдромом нарциссизма уверены, что окружающие им завидуют. Они легкоранимы, чрезвычайно чувствительны к критике, обидам и неудачам и нередко проявляют агрессию по незначительным поводам. Стыд при синдроме нарциссизма непереносим. Неспособность осознавать и принимать собственные чувства в сочетании с завышенными требованиями к себе и окружающим активируют целый комплекс защитных механизмов. Пациенты с синдромом нарциссизма стремятся осуждать себя и других. Они критикуют, выражают презрение и сожаление, обесценивают или игнорируют. В основе такого поведения лежит подавленная зависть, потребность разрушить то, что есть у окружающих, и то, чего не достает больным. Другими чертами, характерными для синдрома нарциссизма, являются перфекционизм и разочарование. Это – тесно связанные между собой способы защиты. С одной стороны, больные с синдромом нарциссизма стараются ни к кому не привязываться, чтобы избежать разочарования, поскольку считают любые близкие отношения потенциально травмирующими. С другой – создают идеальные образы будущего в своем воображении, а затем разочаровываются от несовпадения реальности с идеалом (чередуют идеализацию и обесценивание). Внутренние переживания больного с синдромом нарциссизма противоречивы, предельно амбивалентны. Он чувствует то самодостаточность и превосходство над другими людьми, то стыд, зависть, фальшь и опустошенность. Этот феномен связан с отсутствием полноценного целостного образа «Я» при синдроме нарциссизма. Личность больного не может просто быть, она рассматривается с противоположных позиций и эмоционально оценивается в категориях «абсолютного плюса» (грандиозность) или «абсолютного минуса» (ничтожность). В том редком случае, когда пациенту с синдромом нарциссизма удается достичь своей цели, возникает грандиозный исход. Такой исход подпитывает ощущение уникальности и дает возможность уважать себя за достижения. При неудаче больной с синдромом нарциссизма истощается, «проваливается» в ничтожность, ощущение собственной дефектности. В течение всей жизни пациенты постоянно пытаются защититься от ощущения ничтожности, избегая чувств и действий, которые могут способствовать осознанию своей несостоятельности и зависимости от других людей.

Диагностика и лечение синдрома нарциссизма